Revolución Francesa: el estallido social que rediseñó la política

Las ideas sobre soberanía, derechos y participación ciudadana siguen siendo un referente para el mundo contemporáneo

ML | La Libertad guiando al pueblo (1830) de Eugène Delacroix, conservado en el Museo del Louvre.
ML | La toma de la Bastilla (1789) de Jean-Pierre Houël, Biblioteca Nacional de Francia.
ML | Vladimir Berrío-Lemm.
Gina Arias Rivera
19 de diciembre de 2025

La Revolución Francesa, iniciada en 1789, es considerada por la comunidad académica como uno de los procesos sociales mejor estudiados del mundo debido a la magnitud de su impacto y a la abundancia de documentos históricos disponibles.

Este movimiento político y social transformó profundamente las estructuras del Antiguo Régimen, dando paso a nuevas concepciones sobre ciudadanía, igualdad jurídica y legitimidad del poder.

Para el historiador francés Georges Lefebvre (1874 -1959), uno de los especialistas más influyentes del siglo XX, la Revolución representó “la victoria de la nación sobre los privilegios”, una frase que resume el enorme giro político generado en esos años.

Otros estudiosos, como el francés François Furet (1927- 1997), reinterpretaron el proceso desde una perspectiva más crítica y señalaron que “la Revolución inventó la política moderna”, destacando su papel en la construcción de nuevos modelos de participación. Durante sus diferentes fases, desde la caída de la monarquía hasta el ascenso de Napoleón Bonaparte, el movimiento impulsó transformaciones que siguen vigentes, como la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la expansión del concepto de soberanía popular.

Las tensiones sociales entre campesinos, burgueses y la nobleza revelaron las desigualdades profundas que existían en Francia y que eventualmente desencadenaron la ruptura del orden establecido.

A más de dos siglos, la Revolución Francesa continúa siendo un punto de referencia imprescindible para comprender la evolución de las democracias contemporáneas.

1799
Golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, fin de la Revolución.
Legado de luces y sombras

ml | El investigador de historia Vladimir Berrío-Lemm señaló que la Revolución Francesa dejó un legado con “luces y sombras”, más allá de la lucha contra la monarquía absoluta. Destacó la vigencia de los ideales de “libertad, igualdad y fraternidad”, pero recordó que tras la caída del rey se instauró “el llamado Terror”, con persecuciones y ejecuciones. Para Berrio Lem, este proceso demuestra que “no hay un sistema hecho por el ser humano que sea perfecto” y que la historia exige equilibrio institucional.

“La importancia de la Revolución Francesa en la actualidad puede explicarse a partir de varios elementos. Los principios y valores ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que siguen siendo pilares fundamentales de las sociedades modernas”.

Curiosidades

La guillotina se utilizó como método igualitario para aplicar la pena de muerte.

El lema “Libertad, Igualdad, Fraternidad” surgió durante la revolución, luego se oficializó.

Las mujeres marcharon a Versalles exigiendo pan, impulsando decisiones políticas.

La Marsellesa fue compuesta como canto militar antes de volverse himno nacional.

La caída de la Bastilla simbolizó el fin del absolutismo y el nacimiento de una nueva era política en Europa.
