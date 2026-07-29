Revela los retos de interpretar al villano de Montecristo

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Esta nueva adaptación de 'El Conde de Montecristo', la novela de Alejandro Dumas, cuenta con las actuaciones de Sam Claflin, Jeremy Irons, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot y Blake Ritson. Se trata de una miniserie de 8 episodios del realizador danés Bille August. La trama se centra en el joven marinero francés Edmond Dantès, quien es encarcelado sin juicio en el Castillo de If, una imponente fortaleza insular frente a la costa de Marsella. Durante sus años de prisión, un compañero de celda, un erudito abad, lo instruye en diversas materias. Poco antes de su fallecimiento, el abad revela dónde se esconde un inmenso tesoro en una isla desierta. Edmond escapa y, al encontrar el tesoro, adopta la identidad del Conde de Montecristo. Así, decide utilizar su fortuna para vengarse de quienes lo traicionaron.