República Dominicana se lleva la corona de Miss Mundo 2026; Panamá quedó fuera del Top 40

La representante de República Dominicana, Joheirry Mola, fue coronada como Miss Mundo 2026, durante la gala final del certamen celebrada en Nha Trang, Vietnam, de acuerdo con información publicada por el portal oficial de Miss World.

Mola, de 24 años, logró imponerse en la competencia internacional y llevó nuevamente la corona a República Dominicana, que consiguió por segunda ocasión el título de Miss Mundo. La primera dominicana en conquistar este certamen fue Mariasela Álvarez, quien obtuvo la corona en 1982.

En la clasificación final, Miss España obtuvo el título de primera finalista, mientras que Miss Malasia ocupó el segundo lugar.

Joheirry Mola es modelo, administradora de empresas y corresponsal de Univision en Nueva York. Su triunfo marca un nuevo capítulo para República Dominicana en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

Panamá no logró clasificar

La representante de Panamá, Madeline Miller, no consiguió avanzar al Top 40 del Miss Mundo 2026, por lo que quedó fuera de las principales posiciones de la competencia.

Aunque no logró clasificar, Miller dejó varios momentos destacados durante su participación en Vietnam, representando al país en las diferentes actividades y eventos previos a la gala final.

La edición 2026 del Miss Mundo reunió a representantes de distintos países que durante varias semanas participaron en pruebas y actividades que buscaban destacar no solo la belleza, sino también sus proyectos, talentos y compromiso social.