René Hernández cuenta su vida en un libro

E.Ortega | “Caminando con el miedo, confesiones de un epiléptico” es el nombre del libro con el que René Hernández se abre al mundo. La obra del periodista y catedrático universitario reúne anécdotas y explora las realidades de los pacientes con enfermedades crónicas. “En esta obra abordo mi vida. Me he abierto al público porque ya no tengo nada que perder, pero sí mucho que ganar; si hubiese hablado de mi enfermedad antes, se me habrían cerrado muchas puertas”, comentó el autor, quien es paciente de epilepsia desde los 13 años de edad.

Con este texto, agregó, busca inspirar a las personas con enfermedades crónicas y ofrecerles consejos de vida para superar sus diagnósticos.

En el conversatorio Luis Carlos Herrera, vicerrector de Investigación y Extensión de la Usma, sostuvo que: “No es cualquier libro, yo no lo coloco como una novela, sino como un trabajo riguroso de un científico de la comunicación social que está aportando conocimiento para construir una sociedad diferente. Lo recomiendo”.

“Caminando con el miedo, confesiones de un epiléptico” puede obtenerse en la Librería y Editorial Barrios & Barrios o través del autor, al teléfono 6614 3183.