$!Religiosos llaman a la unidad

Los líderes religiosos de distintas congregaciones en Panamá enviaron mensajes de aliento al pueblo panameño tras el terremoto que sacudió al país, con llamados a mantener la fe, fortalecer la solidaridad y acompañar a las familias afectadas por los daños materiales.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, manifestó su confianza en la capacidad de los panameños para superar las dificultades, al destacar la generosidad y el espíritu solidario de la población. “El terremoto ha sacudido nuestra tierra, ha causado pérdidas y ha dejado miedo e incertidumbre en muchos corazones. Pero hay algo que no puede derrumbar: nuestra esperanza, nuestra solidaridad y esa capacidad tan nuestra de volver a levantarnos juntos”, expresó.

Desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Geovanny Medina, director del Consejo de Comunicaciones, exhortó a la población a encontrar tranquilidad en Jesucristo y fortalecer la unión frente a las adversidades. También destacó la importancia de la gratitud y reconoció la labor de quienes trabajan para brindar asistencia a las familias afectadas.

Por su parte, el rabino Gustavo Kraselnik, de la Congregación Kol Shearith Israel, resaltó la entereza con la que reaccionó la población y las muestras de apoyo.

Asimismo, expresó su agradecimiento por no tener que lamentar víctimas y manifestó su acompañamiento a las personas y comunidades que sufrieron daños materiales.

Además, el pastor Horacio Freeman exhortó a los panameños a no rendirse ante las dificultades económicas, sociales y los daños ocasionados por el terremoto. En su mensaje, destacó “aunque el Canal es una de nuestras mayores riquezas, el verdadero tesoro de Panamá es su gente”.

En tanto, Hiram Harris, de la Alianza Evangélica de Panamá, transmitió un mensaje de consuelo y esperanza, al señalar que el país enfrenta momentos de sacudimiento físico, emocional y material. Ante esta situación, llamó a buscar fortaleza espiritual y extender la ayuda a quienes más lo necesitan.

El obispo Frank Archbold, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario, aseguró que Panamá no está abandonado por Dios y animó a las familias a mantenerse firmes ante las dificultades. “Somos una nación que ha enfrentado grandes pruebas, pero seguimos de pie por la gracia y misericordia de Dios”, manifestó.

Asimismo, Nuno Banda, pastor de jóvenes de Avanzada Juvenil en la Comunidad Apostólica Hosanna, invitó a reflexionar sobre el valor de la vida y a fortalecer las relaciones personales. También exhortó a los panameños a perdonarse, reconciliarse y apoyarse mutuamente para seguir adelante después del impacto del sismo.

Por otro lado, Luis Ibrahim Issa, del Centro Cultural Islámico de Colón, expresó su solidaridad con las autoridades y la población panameña. En su comunicado, instó a mantener la paciencia, la fortaleza y la esperanza, y destacó la importancia de la fraternidad y el apoyo mutuo para superar las adversidades.