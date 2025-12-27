Realizan misa de clausura del Año Jubilar “Peregrinos de Esperanza”

El Monseñor José Domingo Ulloa presidió la misa de Clausura del Año Jubilar Ordinario "Peregrinos de Esperanza", realizada este sábado, 27 de diciembre de 2025, en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

La ceremonia incluyó el ritual de cruzar la Puerta Jubilar, un acto de fe y reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestras vidas.

"Cruzar la Puerta Jubilar no fue un rito vacío. Fue un acto de fe, un paso interior, un reconocimiento humilde de que necesitamos a Dios y de que no nos salvamos solos, destacó la Arquidiócesis de Panamá.

La Puerta Jubilar simboliza la apertura al perdón, la reconciliación, el diálogo y la acogida a los más necesitados: pobres, migrantes, enfermos, adultos mayores y jóvenes en búsqueda de sentido y oportunidades.

La Arquidiócesis de Panamá extiendió la invitación a todos a unirse en esta celebración de esperanza y renovación espiritual.