Rauw Alejandro estrena sencillo y video de “GuabanSexxx”

El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro, estrenan su nuevo sencillo y video de “GuabanSexxx”, el último adelanto de su sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0.

La nueva canción, inspirada en Guabancex, la diosa taína de las tormentas y el caos, fusiona House, Bomba y Plena en una mezcla perfecta de lo sensual y lo ancestral.

Rauw insinuó el lanzamiento el domingo pasado durante su participación sorpresa en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, cuando apareció con un paraguas en referencia a la deidad caribeña.

Su vestuario también rindió homenaje al próximo álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0, con una camiseta personalizada de Herman Nadal con un cero en la espalda, una pieza de cabeza también diseñada por Nadal y pantalones exclusivos de Willy Chavarría.

Un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños y la bomba puertorriqueña, “Capítulo o” es la historia original de ‘Cosa Nuestra’, en la que se rinde tributo al Caribe en un viaje eterno de ritmos, sangre y memoria.

‘Cosa Nuestra: Capítulo Zero’ es la precuela oficial de su anterior álbum ‘Cosa Nuestra’, el cual se convirtió en finalista a los Premios Billboard a la Música Latina 2025 en la categoría Top Latin Album del Año y que debutó en el puesto #1 del Latin Albums Chart, #6 en el Billboard 200, e hizo historia como el primer álbum latino en colocar 15 temas en el Spotify Global Top 200.

En total, Rauw es finalista en 14 Premios Billboard a la Música Latina, incluyendo Artista y Gira del Año, convirtiéndose en uno de los artistas con más nominaciones.

Antes del estreno de hoy, Rauw ya había compartido dos adelantos de ‘Capítulo 0’. El más reciente, la intensa y “tóxica” “Buenos Términos”, en la que canta sobre una relación sensual, tormentosa y difícil de abandonar.

El video musical, dirigido por Martin Seipel y El Zorro, mezcla referencias estilísticas a la cultura afrocaribeña con una atmósfera cinematográfica, abriendo con Rauw sobre el techo de una casa en plena tormenta, alternando escenas con su pareja y secuencias de baile que destacan su fuerza como cantante, actor y bailarín.

Rauw inició esta nueva etapa con el éxito neo-bomba “Carita Linda”, un homenaje a su herencia y ancestros puertorriqueños, que rápidamente se convirtió en su décimo segundo número uno, al liderar los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay.

La canción fue lanzada durante la primera noche de la gira mundial Cosa Nuestra en Seattle y se volvió viral en redes sociales. El video es una carta de amor a la Isla del Encanto, resaltando la riqueza cultural de Puerto Rico, con símbolos como los icónicos vejigantes y tradiciones afroboricuas, además de escenas de su crianza en Carolina, Loíza y Canóvanas.

La semana pasada, Rauw fue honrado con el 2025 Hispanic Heritage Award for Vision de la Hispanic Heritage Foundation, en reconocimiento a su aporte innovador a la música latina y su impacto global. Durante su emotivo discurso en la gala en Washington D.C., Rauw dedicó el premio a toda la comunidad hispana en Estados Unidos.