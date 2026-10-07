$!Ramea, el hombre que nunca soltó el papel en Grupo Los Pueblos

A los 75 años, Rodrigo Ramea pone punto final a una historia de 36 años dentro de Grupo Los Pueblos, marcada por la constancia, la confianza y una manera muy particular de hacer su trabajo.

Durante ese tiempo, Ramea se mantuvo fiel al papel y al lápiz. Sus controles de pagos eran hojas de trabajo que llenaba a mano y que acompañaba con copias de facturas y comprobantes. Incluso conservaba documentos durante años, convencido de que en algún momento podían hacer falta.

Esa costumbre terminó convirtiéndose en una de las características más recordadas por sus compañeros. “Lo que no se puede sacar es todo lo que tiene en la mente”, destacó Mayor Alfredo Alemán, fundador de Grupo Los Pueblos.

Su llegada a la empresa ocurrió en 1991, después de que un abogado para quien había trabajado durante 18 años lo recomendara como una persona responsable y de confianza. Desde entonces, su labor estuvo relacionada con los asuntos financieros de la empresa.

Con el crecimiento de la empresa también cambiaron las formas de trabajo. Mientras las computadoras y los correos electrónicos comenzaron a ser parte de las labores diarias, Ramea prefirió mantenerse fiel a sus métodos de siempre: sus hojas de trabajo, apuntes y controles en papel. Aunque, su experiencia y conocimiento de la empresa siguieron siendo una referencia para quienes llegaron después.

Ahora, el reconocimiento recibido por sus 36 años de servicio representa el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva vida fuera de la oficina, después de más de tres décadas dedicadas al trabajo.