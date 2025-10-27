Prisión condicional para ecologistas que quisieron ensuciar un avión de Taylor Swift en Londres

Dos activistas ecologistas que rociaron con pintura unos jets privados en un aeropuerto de Londres, pensando vandalizar el de Taylor Swift, fueron condenadas este lunes a prisión condicional en Reino Unido.

El 20 de junio de 2024, al amanecer, Jennifer Kowalski, de 29 años, y Cole Macdonald, de 23, ambas miembros del grupo Just Stop Oil, penetraron en la zona de estacionamiento privado del aeropuerto de Stansted, en el noreste de Londres, armadas con extintores llenos de pintura naranja.

Con su acción, esperaban denunciar el balance de carbono de la estrella estadounidense, que estaba de paso por la capital británica en el marco de su gira.

Pero el jet privado de Taylor Swift no se encontraba allí en ese momento, según la policía.

Las dos activistas rociaron con pintura dos aviones, uno de una compañía de seguros y otro, de un grupo de inversión; y luego fueron detenidas.

Ambas fueron condenadas este lunes a penas de prisión en suspenso: cinco meses para Jennifer Kowalski, ya condenada por unas manifestaciones en Escocia, además de una multa de 480 libras (640 dólares), y seis semanas para Cole Macdonald.

Las dos mujeres, que habían llevado consigo sus efectos personales por si debían ingresar en prisión, se abrazaron durante la lectura del fallo.

El grupo Just Stop Oil anunció en marzo que abandonaba sus acciones para centrar sus esfuerzos en apoyar a sus activistas encarcelados, en coordinación con otras oenegés.