Primer Festival de Valores reúne a familias en un encuentro para fortalecer la convivencia

Un encuentro dedicado a promover la convivencia familiar y reforzar principios ciudadanos reunió a cientos de personas durante el primer Festival de Valores, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Comisión Nacional para el Desarrollo, Promoción, Divulgación y Fortalecimiento de los Valores Familiares, Cívicos, Éticos y Morales.

La jornada, denominada “Pintemos Panamá de Valores”, se desarrolló en un ambiente participativo que buscó acercar a las familias a espacios de reflexión y actividades orientadas a resaltar la importancia de los valores como eje de cohesión social.

La ministra Beatriz Carles encabezó el encuentro y destacó que este tipo de actividades forman parte de una política de Estado que coloca al núcleo familiar en el centro del debate público. “Queremos recordar el papel fundamental de la familia en la construcción de un país forjado en valores. En el hogar nacen y se fortalecen los principios que acompañan nuestra vida como personas y como ciudadanos”, dijo durante su intervención.

Carles subrayó que los valores se expresan en acciones cotidianas que fortalecen los vínculos y construyen entornos más solidarios. En un contexto donde la tecnología y la prisa suelen distanciar a las personas, señaló que espacios como este festival reafirman que la empatía, el amor, la honestidad y la responsabilidad siguen siendo esenciales para la convivencia.

El encuentro incluyó áreas recreativas, presentaciones artísticas y dinámicas enfocadas en la reflexión familiar. El MIDES presentó además la Ludoteca Viajera, una propuesta interactiva destinada a estimular el aprendizaje a través del juego con cinco módulos temáticos: inteligencia emocional, aprendizaje significativo, juegos colaborativos, manualidades y cuentacuentos.

Roxana Martínez, quien asistió con sus hijos Diana y Tiago, valoró el enfoque del festival. “Estos espacios son muy importantes porque transmiten mensajes positivos a nuestros hijos”, comentó tras participar en varias actividades que premiaban el trabajo en equipo y la convivencia respetuosa.

La jornada contó también con una estación de vacunación del Ministerio de Salud (MINSA) y la participación de instituciones aliadas como la Lotería Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Gobierno, la Cruz Roja Panameña, el Club de Leones, el Despacho de la Primera Dama y la Alcaldía de Panamá.