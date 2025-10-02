Premios Juventud en Panamá: 60 millones de espectadores y 415 millones de interacciones

Durante los Premios Juventud, que se realizaron la semana pasada en Panamá, se registró una cifra de “60 millones de espectadores entre plataformas digitales y medios tradicionales, como la televisión”, manifestó el presidente José Raúl Mulino.

“A esto debe sumarse todo el contenido previo mostrando a Panamá de punta a punta”, agregó durante la conferencia de este jueves.

El mandatario indicó que “se generaron 415 millones de interacciones, un 47% más que el año pasado, cuando la premiación se realizó en Estados Unidos”.

“Además, el talento panameño se lució en el escenario compartiendo tarima con grandes estrellas internacionales. Fue el programa más visto por la comunidad hispana en EE.UU.”, añadió.