Pipe Bueno rinde homenaje a Chalino Sánchez con “Los Chismes”

El cantante colombiano Pipe Bueno, estrena “Los Chismes”, una emotiva reinterpretación del clásico de Chalino Sánchez, ícono del regional mexicano.

Conocido por su versatilidad y arraigo en la música popular, Pipe Bueno se adentra en las raíces del corrido ranchero para rendir tributo a una figura que trascendió el género.

Chalino Sánchez, fallecido en 1992, es considerado un símbolo cultural cuya obra dio voz al pueblo, al desamor y al coraje, marcando generaciones con su estilo crudo y sin concesiones.

“Los Chismes”, originalmente lanzada en los años 90, consolidó a Chalino como cronista musical de la vida real. En esta nueva versión, Pipe Bueno logra equilibrar intensidad vocal y sobriedad interpretativa, capturando el espíritu del maestro sinaloense sin perder su propia identidad artística.

La producción musical respeta la estética clásica del corrido, con arreglos que evocan la sonoridad tradicional mientras actualizan su narrativa para nuevas audiencias.

Para Pipe, este lanzamiento representa un regreso a la esencia más pura del género y un gesto de admiración profunda hacia uno de los grandes referentes de la música latinoamericana.

El sencillo se encuentra en todas las plataformas digitales, acompañado de un videolyric que refuerza el carácter directo y honesto de la propuesta.