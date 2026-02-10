Peluches Remenditos, hechos por privadas de libertad, a la venta en Albrook Mall

Hasta el viernes 13 de febrero estarán a la venta los tradicionales peluches Remenditos, edición San Valentín. Estas piezas, confeccionadas artesanalmente por personas privadas de libertad, se encuentran en el pasillo central de Albrook Mall (a un costado de Steven’s), en el corregimiento de Ancón, ciudad de Panamá. El horario de atención es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los Remenditos —integrados por Patchie (el oso perezoso), Mia (la conejita), Nena (la pollita), Pepe (el ñeque), Toto (el zorrito) y Zary (la zarigüeya)— representan una opción significativa para regalar en el Día del Amor y la Amistad.

Yariksa Jiménez, privada de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, explicó que los Remenditos son un obsequio ideal para los seres queridos y amigos este 14 de febrero, fecha en la que tradicionalmente se intercambian peluches, flores, chocolates y tarjetas.

Esta iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, forma parte de los programas de reinserción, transformación de vidas y productividad que se implementan en los distintos centros penitenciarios del país.