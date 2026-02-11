Pedro Capó estrena el video del tema “Vivo” desde el Coliseo de Puerto Rico

Pedro Capó presenta hoy el estreno del video musical de “Vivo” — en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico —, una nueva versión de uno de los temas más significativos y queridos de su repertorio, grabado durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico en febrero de 2025.

Lanzada originalmente en 2015 como parte del álbum Aquila, la canción fue escrita varios años antes, en un momento personal de introspección del artista, tras un retiro en las montañas de Nueva York.

Desde su publicación, “Vivo” se ha mantenido como una de las composiciones más reconocidas del repertorio de Capó y marcó un punto importante en su carrera, al formar parte de su primera nominación a Canción del Año en los Latin Grammy 2015.

Con el tiempo, el tema se convirtió en uno de los más queridos en sus presentaciones en vivo y en una de las canciones con mayor conexión con el público.

Su letra aborda el amor desde una mirada íntima y espiritual, lo que ha contribuido a que sea adoptada por muchos oyentes para momentos personales y celebraciones importantes como, por ejemplo, el primer baile de bodas.

La grabación desde el Coliseo de Puerto Rico recoge uno de los momentos más significativos del concierto, destacando la interpretación del artista junto a su banda y la respuesta del público que abarrotó el Choli. El estreno forma parte de una serie de lanzamientos en vivo que documentan esta etapa de su carrera y la relación directa que mantiene con su audiencia.

Este lanzamiento continúa el camino iniciado recientemente con el estreno del video oficial de “Divina”, grabado durante la misma presentación en el Coliseo.

Ambos estrenos se dan mientras se cumple un año del lanzamiento de La Carretera, álbum que fue incluido en la lista de Los 50 Mejores Álbumes de 2025 de Rolling Stone, y cuyo sencillo principal también figuró entre Las 50 Mejores Canciones del año.

Por su parte, Pedro Capó cuenta actualmente con tres nominaciones a Premio Lo Nuestro: Canción del Año – Pop por “La carretera”, Álbum del Año – Pop por La carretera y Canción del Año – Pop/Rock por “Sabe bien”.

EL artista se encuentra trabajando en nueva música y se prepara para continuar su gira por Estados Unidos en 2026.