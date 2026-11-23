La cantante colombiana Paola Jara llevó la música regional de su país a un formato sinfónico durante una presentación especial junto a los 65 integrantes de la Orquesta Departamental de Antioquia (ODA), en un concierto que fusionó sonidos populares con arreglos orquestales y buscó acercar nuevos públicos a este género musical.

El espectáculo, titulado “La Popular se viste de gala”, reunió algunas de las canciones más representativas del repertorio de la artista en una propuesta que combinó la esencia de la música regional colombiana con la riqueza interpretativa de una orquesta sinfónica.

La presentación se realizó en el municipio de El Retiro, en el departamento de Antioquia, y destacó por ofrecer una versión renovada de los éxitos de Jara, una de las figuras más reconocidas de la música popular colombiana.

Con una puesta en escena que destacó su presencia artística y la fuerza de su interpretación, Paola Jara protagonizó un encuentro musical en el que sus canciones adquirieron nuevos matices a través de los arreglos de la Orquesta Departamental de Antioquia, bajo la dirección del maestro invitado Jesús David Caro. La presentación recibió una gran acogida por parte de los asistentes, quienes acompañaron el espectáculo y respondieron con aplausos a esta experiencia musical.

Este encuentro musical llega en un momento de actividad artística para Paola Jara, quien continúa ampliando su propuesta sonora y consolidando su presencia en la música regional colombiana. Recientemente, presentó “Todo lo que está bien”, una colaboración con el artista argentino Lauta en la que explora los sonidos de la cumbia y muestra una faceta diferente de su identidad musical. A esto se suma la expectativa por sus próximas presentaciones junto a Jessi Uribe con “Despecho a 2 Voces”, programadas para el 19 y 20 de diciembre en El Corazón de Bogotá Arena, donde la primera fecha anunciada agotó su boletería.

La noche continuó con Paola Jara junto a su banda, en un segundo momento que permitió recorrer algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria y conectar nuevamente con el público desde los sonidos que han acompañado su carrera.

“La Popular se viste de gala” dejó así una presentación especial en el Oriente antioqueño, en la que la voz y el repertorio de Paola Jara se encontraron con la riqueza musical de una orquesta sinfónica, en un escenario abierto que acercó distintas expresiones musicales a los asistentes.