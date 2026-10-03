Panamá y República Dominicana firman convenio bilateral de coproducción cinematográfica

Panamá y República Dominicana suscribieron un convenio bilateral de coproducción cinematográfica y audiovisual, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, donde Panamá participa como País de Honor.

El documento fue firmado por la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y su homólogo dominicano, Roberto Ángel Salcedo, en la sede del Ministerio de Cultura de República Dominicana.

El instrumento fue elaborado de manera conjunta por la Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (DICINE) de Panamá y la Dirección General de Cine (DGCINE) de República Dominicana.

El acuerdo establece que las obras realizadas bajo este régimen serán consideradas como producción audiovisual nacional en ambos territorios. Las aportaciones económicas, técnicas y artísticas de cada coproductor podrán oscilar entre el 20% y el 80% del presupuesto total, y la participación del personal técnico, autoral y artístico deberá guardar proporcionalidad con la inversión financiera de cada parte.

Durante el acto, la ministra Herrera destacó que “este convenio, gestionado desde las Direcciones de Cine de ambos países, representa un valioso instrumento de cooperación entre dos instituciones y una herramienta para que nuestros productores, directores, guionistas y profesionales del audiovisual puedan encontrar nuevas oportunidades de colaboración, unir capacidades, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y lograr que nuestras historias lleguen a nuevos mercados internacionales”.

El convenio también contempla la exención de restricciones para la importación, distribución y exhibición de las coproducciones, además de facilidades para el ingreso temporal de equipos técnicos y la permanencia de personal especializado en ambos países.

Asimismo, incluye compromisos para la colaboración entre observatorios del sector, el intercambio de datos estratégicos de la industria y la digitalización y preservación conjunta de archivos cinematográficos.

El acuerdo entrará en vigor a partir de su firma por la vía diplomática y tendrá una vigencia de ocho años, renovables automáticamente por períodos iguales.