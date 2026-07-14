Panama Weeks y World of Coffee Panamá se alían para promover el café de especialidad

Panama Weeks y World of Coffee Panamá anunciaron una alianza para promover el café de especialidad panameño y reforzar el posicionamiento del país como uno de los principales referentes de esta industria a nivel mundial.

El acuerdo fue formalizado durante un acto en el que participaron el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, y el presidente de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP), Ricardo Koyner.

Como parte de la alianza, Coffee Weeks se realizará del 15 al 31 de octubre de 2026. Durante ese período, cafeterías y establecimientos participantes ofrecerán un “Coffee Special” con el objetivo de promover el consumo de café de especialidad panameño y dar a conocer el trabajo de productores, tostadores, baristas y cafeterías del país.

La iniciativa coincidirá con la celebración, por primera vez en Panamá, del World of Coffee 2026, considerado el principal encuentro internacional de la industria del café de especialidad. La edición marcará un hito al realizarse por primera vez en América Latina y en un país productor de café.

El evento reunirá a productores, compradores, tostadores, baristas, jueces, empresas y especialistas de distintas partes del mundo.

La directora ejecutiva y socia fundadora de Panama Weeks, Melissa Pinto, destacó que “coffee Weeks será una invitación para que panameños y visitantes descubran el extraordinario talento de nuestros productores, baristas y cafeterías, y para demostrar que el café panameño es mucho más que un producto de exportación: es parte de nuestra identidad y un motor de desarrollo económico y turístico”.

Por su parte, Aurelio Barría Pino señaló que “la llegada a Panamá de eventos de clase mundial como World of Coffee confirma la capacidad de nuestro país para recibir y organizar encuentros internacionales de gran alcance”.

En tanto, Ricardo Koyner sostuvo que el “World of Coffee Panamá 2026 representa una oportunidad histórica para mostrarle al mundo el talento de nuestros productores y de toda la cadena de valor, generar nuevas conexiones comerciales y consolidar a Panamá como un referente global del café de especialidad”.