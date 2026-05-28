Panamá lidera estudios para la conservación de la nutria

Con el objetivo de generar los primeros datos ecológicos sobre la nutria mesoamericana (Lontra annectens) en el país, dos jóvenes investigadores panameños desarrollan estudios pioneros en importantes cuencas hidrográficas de las provincias centrales.

La investigación es liderada por la estudiante Gabriela Quintana, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), quien analiza la abundancia y distribución de la especie en la cuenca alta del río Santa María en Veraguas; y por el joven Ángel Pérez, de la Universidad de Panamá sede Azuero, enfocado en estudiar la dieta de este mamífero en la cuenca media del río La Villa, en Herrera.

Este esfuerzo científico, clave para el diseño de “futuras estrategias para su conservación en todo el país”, cuenta con el respaldo y asesoramiento de la Estación Científica Coiba AIP y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bajo la dirección de los doctores Eric E. Flores y Pablo Hernández.

El proyecto resulta de vital importancia debido a que este animal cumple un rol ecológico fundamental como “indicador de la buena salud de ríos y humedales”, ayudando a mantener el equilibrio de las poblaciones de peces. Además, el estudio incluye una evaluación sobre la percepción que tienen las comunidades locales de la región respecto a la especie.