Panamá hace historia en la First Global Challenge

Panamá, Venezuela, México y Camerún, ganaron la Medalla de Oro como Alianza, en la First Global Challenge que acaba de concluir, en el Panama Convention Center.

De esta manera obtuvieron el primer lugar, en esta gran competencia global de robótica.

Este torneo se caracteriza, además de la ciencia y tecnología, por el trabajo colaborativo y la alianza que se hacen entre países para afrontar unidos los retos de esta competencia, que este año tenía como temática “Eco Equilibrium”, “Equilibrio Ecológico”.

Los jóvenes calificaron esta alianza ganadora como la “Fuerza Latina”.

La Fundación Nacional para el Desarrollo de las Steam (FUNDESTEAM) felicitó a Panamá por este gran triunfo, así como a Venezuela, México y Camerún por el extraordinario desempeño como Alianza Ganadora.