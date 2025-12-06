Panamá gana siete premios de cine en el Ícaro Internacional

Tres películas nacionales resultaron ganadoras de siete premios principales y técnicos en la sección Centroamérica del recién finalizado 28 Ícaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica, que durante diez días reunió en Guatemala a cineastas, cinéfilos, estudiantes y producciones regionales y de otras partes del mundo, para competir por las premiaciones que otorga este evento, el más antiguo y grande del área en los apartados de cine centroamericano e internacional.Las películas panameñas premiadas fueron El club del SIDA (2025), de Milko Delgado, como Mejor Corto Documental; Salmones rosas (2025), de Oscar Faarup, como Mejor Fotografía; y Espina (2025), coproducción panameño-estadounidense, como Mejor Producción, Dirección, Sonido, Actriz (Paulina Mondragón) y Mejor Largo de Ficción Centroamericano. Además, resultaron nominadas Salmones rosas a Largo de Ficción; Los nietos del jazz (2024), de Lucho Araujo, a Largo Documental; y La casa azul (2024), de Martanoemí Noriega, a Corto Documental.En total, 25 películas panameñas fueron inscritas, de las cuales 11 fueron seleccionadas para competir en Guatemala por el jurado local de cineastas, compuesto por Xayetzi Cadena de México y Félix Guardia y Jonathan Álvarez de Panamá. Las inscripciones en el resto de Centroamérica quedaron así: Guatemala con 61 producciones, Costa Rica con 42, Honduras con 38, El Salvador con 25 y Nicaragua con 2.El festival organiza ediciones nacionales Ícaro en casi todos los países de Centroamérica y otras ciudades del mundo. En Panamá se realiza en septiembre como una producción conjunta del GECU de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y la Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE).