Panamá gana siete premios de cine en el Ícaro Internacional

Tres películas nacionales resultaron ganadoras de siete premios principales y técnicos en la sección Centroamérica del recién finalizado 28 Ícaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica, que durante diez días reunió en Guatemala a cineastas, cinéfilos, estudiantes y producciones regionales y de otras partes del mundo, para competir por las premiaciones que otorga este evento, el más antiguo y grande del área en los apartados de cine centroamericano e internacional.

Las películas panameñas premiadas fueron El club del SIDA (2025), de Milko Delgado, como Mejor Corto Documental; Salmones rosas (2025), de Oscar Faarup, como Mejor Fotografía; y Espina (2025), coproducción panameño-estadounidense, como Mejor Producción, Dirección, Sonido, Actriz (Paulina Mondragón) y Mejor Largo de Ficción Centroamericano.

Además, resultaron nominadas Salmones rosas a Largo de Ficción; Los nietos del jazz (2024), de Lucho Araujo, a Largo Documental; y La casa azul (2024), de Martanoemí Noriega, a Corto Documental.

En total, 25 películas panameñas fueron inscritas, de las cuales 11 fueron seleccionadas para competir en Guatemala por el jurado local de cineastas, compuesto por Xayetzi Cadena de México y Félix Guardia y Jonathan Álvarez de Panamá.

Las inscripciones en el resto de Centroamérica quedaron así: Guatemala con 61 producciones, Costa Rica con 42, Honduras con 38, El Salvador con 25 y Nicaragua con 2.

El festival organiza ediciones nacionales Ícaro en casi todos los países de Centroamérica y otras ciudades del mundo. En Panamá se realiza en septiembre como una producción conjunta del GECU de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y la Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE).