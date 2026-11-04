Ozzy Osbourne: la huella imborrable del heavy metal

Ozzy Osbourne, es de las figuras más influyentes en la historia del rock. quien dejó una huella permanente en la música como vocalista de Black Sabbath y como exitoso artista solista, convirtiéndose en referente indiscutible del heavy metal.

A finales de la década de 1960, Osbourne alcanzó reconocimiento internacional al frente de Black Sabbath, banda considerada pionera de un género que transformó el panorama del rock. Canciones como “Paranoid”, “Iron Man” y “War Pigs” ayudaron a definir un sonido que influyó en generaciones de músicos alrededor del mundo.

Tras su salida de la agrupación en 1979, inició una destacada carrera en solitario con álbumes emblemáticos como “Blizzard of Ozz”, del que surgió “Crazy Train”, uno de los mayores éxitos de su trayectoria y una pieza fundamental del rock contemporáneo.

Además de su impacto musical, Osbourne construyó una sólida conexión con el público gracias a su personalidad excéntrica y carismática, que lo mantuvo vigente durante décadas tanto en los escenarios como en la cultura popular.

Su legado continúa vivo a través de una discografía que marcó la evolución del heavy metal y consolidó su lugar entre los artistas más importantes de la historia del rock. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de innovación, rebeldía y trascendencia

En los últimos años, el músico- que murió en julio dell 2025- enfrentó diversos problemas de salud, incluido un diagnóstico de Parkinson y complicaciones derivadas de lesiones y cirugías. A pesar de ello, permaneció ligado a la música y ofreció una emotiva despedida en Birmingham semanas antes de su fallecimiento.