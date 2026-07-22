Obras de Botero regresan a Nueva York con exposición en Sotheby’s

El legado del maestro Fernando Botero regresa al escenario artístico internacional con una exposición sin precedentes en el Breuer Building de Sotheby’s, Nueva York.

Bajo el título “Botero in New York”, la muestra reúne más de 35 pinturas, esculturas y pasteles, varias inéditas y nunca antes exhibidas públicamente, en alianza con la Fundación Fernando Botero.

La exposición estará abierta del 22 de julio al 7 de septiembre y constituye un hito para el arte colombiano, al ser la primera dedicada a un solo artista en la nueva sede de Sotheby’s.

La iniciativa marca también la primera colaboración formal entre la familia Botero y una de las casas de subastas más influyentes del mundo.

El proyecto comenzó a gestarse en febrero de 2025, tras una invitación de Sotheby’s, y desde entonces ambas instituciones trabajaron en la selección de obras representativas de uno de los periodos más trascendentales en la carrera del artista.

La muestra se concentra en el período comprendido entre finales de los años cincuenta y comienzos de los setenta, etapa en la que Botero consolidó el estilo que lo convirtió en uno de los creadores más reconocidos del siglo XX.

Fue en Nueva York donde el maestro, en plena hegemonía del expresionismo abstracto y el pop art, decidió mantenerse fiel a su visión y desarrollar el lenguaje que hoy identifica su obra en todo el mundo: el Boterismo.

Entre las piezas destacadas figuran Monalisa a los Trece Años (1959), nunca antes exhibida; Picnic (1973), presentada por primera vez; Apotheosis of Ramón Hoyos (1959), homenaje al ciclista colombiano; Sunflowers (1977), que no se mostraba desde 2012; y Still Life with Watermelon (1976), una de sus naturalezas muertas más representativas.

Más de una docena de las obras pertenecen a la familia y a la Fundación, mientras que otras provienen de coleccionistas privados y galerías internacionales.

“Traer nuevamente su obra a esta ciudad era un objetivo muy importante para la familia y para su legado”, afirmó Fernando Botero Quintana, nieto del artista y uno de los organizadores.

La exposición, gratuita y abierta al público, busca rendir homenaje a la etapa neoyorquina del maestro y reafirmar su lugar en la historia del arte contemporáneo.