Cultura

Nuevas voces del cine Latinoamericano en Festival de Málaga 2026

Nuevas voces del cine Latinoamericano en Festival de Málaga 2026
Notistarz
24 de marzo de 2026

El cine latinoamericano tuvo una destacada presencia en la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga, con amplia representación en el palmarés.

La Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana fue otorgada a El jardín que soñamos, del mexicano Joaquín del Paso, que también recibió los premios a Mejor Dirección y Mejor Fotografía.

Por su parte, Hangar rojo, del chileno Juan Pablo Sallatto, obtuvo cuatro galardones: Biznaga de Plata al Mejor Interpretación Masculina para Nicolás Zárate, además de Mejor Montaje, el Premio de la Crítica y el Premio del Público El País.

Asimismo, La hija cóndor, del boliviano Álvaro Olmos Torrico, fue reconocida con el premio a Mejor Música y a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, otorgado a María Magdalena Sanizo.

Estos reconocimientos consolidan la relevancia del cine latinoamericano en el panorama internacional y refuerzan su papel como una de las voces más vibrantes y diversas de la cinematografía contemporánea.

El Festival de Málaga 2026 se celebró del 6 al 15 de marzo y reafirmó su papel como uno de los principales escaparates del cine en español e iberoamericano, consolidándose como un punto de encuentro clave para estrenos, talentos emergentes y la industria audiovisual.

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