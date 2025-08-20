Nueva dosis de terror

ML | Con una mezcla de miedo, asco y suspenso, se estrenará este jueves la cinta “Haz que regrese”, la esperada producción de los directores Danny y Michael Philippou, conocidos por el aclamado éxito de “Háblame”.

La cinta, protagonizada por Sally Hawkins, promete sumergir a los espectadores en una experiencia de posesión. Esta historia sigue a dos hermanos que, tras el fallecimiento de su padre, son adoptados por una enigmática mujer que vive en una casa aislada en el bosque.

Sin embargo, lo que inicialmente parece un nuevo comienzo, pronto se convierte en una pesadilla cuando los hermanos descubren un aterrador ritual oculto en el hogar de su nueva madre adoptiva.

Las actitudes sospechosas de la mujer y el ambiente inquietante los llevan a cuestionar sus verdaderas intenciones.

La película se adentra en temas como el duelo y hasta dónde se puede llegar para traer de vuelta a un ser querido.