Natalia Jiménez triunfa en EE.UU. y México con su gira “La Jiménez”

La cantante española Natalia Jiménez, ha logrado un triunfo arrollador hasta el momento en su gira “La Jiménez” por Estados Unidos y México, y que próximamente la llevará al resto de Latinoamérica y España.

Tras una exitosa serie de llenos absolutos a lo largo de Estados Unidos y México durante 2025, Natalia Jiménez tiene programado presentarse el jueves 5 de diciembre en San José, California, en donde el concierto ya esta agotado.

En medio de este éxito, la empresa promotora Loud And Live anuncia una nueva fecha especial: “Homenaje a los Enamorados”, un espectáculo único que llegará el próximo 14 de febrero al histórico Orpheum Theatre de Los Ángeles, California.

Asistir a un concierto de Natalia Jiménez es una experiencia multisensorial, donde convergen su potente voz, una banda en vivo, un repertorio que atraviesa dos décadas de éxitos y una puesta en escena cargada de glamour, vestuario imponente y una conexión profunda con el público.

La gira “La Jiménez” esta inspirada en un homenaje a los grandes intérpretes de habla hispana, el cual evoca al los espectaculares musicales del Festival OTI. Un impactante repertorio lleno de éxitos de distintos estilos, desde José José, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, entre otros.

Además de interpretar los grandes éxitos de su trayectoria como “Creo en mí”, “El Sol No Regresa”, “Me Muero” y “Algo Más”.

Natalia también deleita al público con su vasto repertorio de música regional acompañada de mariachi, donde revive clásicos, en un momento que ella misma describe como “un karaoke de éxitos”.

Con más de 43 fechas confirmadas tan solo en este 2025 y muchas más por venir en el 2026, siendo en su mayoría llenos totales, esta gira se posiciona como uno de los proyectos más exitosos de Natalia.

“No dejo de sorprenderme por el cariño tan grande que me entrega mi público. Nada me hace más feliz que cantarles y ver cómo mis canciones han sido parte de sus vidas. Esta gira está siendo un regalo enorme, y cada noche me llena el alma”, afirmó Jiménez.

Con una carrera que supera las dos décadas, Natalia Jiménez se ha consolidado como una de las voces más influyentes y respetadas de la música latina y líder indiscutible del género Regional/Pop/Femenino.

Desde sus inicios como líder de su agrupación La Quinta Estación, Natalia conquistó a millones de seguidores alrededor del mundo, pero ahora en su carrera como solista, se ha convertido en un referente de la música regional mexicano, tanto así que su rostro ha sido plasmado en el lugar más emblemático de la cultura regional en México, el salón Tenampa, catalogado como el salón de la fama y templo de la música regional en México.

Este honor que solo se otorga a los más grandes del género como Pedro Infante, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Chavela Vargas entre algunos otros. Natalia también es ganadora de el Grammy, Grammy Latino, Premios Billboard, Premios Lo Nuestro y Premios Juventud, entre otros.

Su más reciente sencillo al lado de Yeison Jiménez (artista regional colombiano) titulado “Pedazos” logró colocarse desde su salida en los primeros lugares de las listas y plataformas musicales en Colombia y México, logrando también gran éxito el acumular 6 millones de reproducciones en YouTube en muy poco tiempo