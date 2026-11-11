Natalia Jiménez anuncia nuevas fechas de su gira “La Jiménez”

La cantante española Natalia Jiménez, anunció hoy nuevas fechas de su gira internacional “La Jiménez”, con la que llegará en febrero de 2027 a tres importantes escenarios de Estados Unidos: Dolby Theatre en Los Ángeles, el Centennial Hall en Tucson y en San Jose en el San José Civic. Esta nueva etapa, nuevamente de la mano de la empresa Loud And Live, reafirma el extraordinario momento que vive la artista, quien continúa conquistando mercados y sumando nuevos públicos alrededor del mundo.

Con una gira internacional que viene registrando llenos totales en sus presentaciones, Natalia Jiménez confirma una vez más el enorme poder de convocatoria y la conexión que mantiene con sus seguidores. Cada concierto se convierte en una auténtica celebración musical, con públicos que vibran, cantan y se emocionan de principio a fin ante una de las voces más poderosas de la música en español.

El éxito de esta gira es también el reflejo de una trayectoria sólida, de una artista que ha sabido evolucionar, reinventarse y conquistar escenarios a ambos lados del Atlántico.

Con una potente voz, un gran poder interpretativo y una presencia escénica que cautiva, “La Jiménez” ofrece un espectáculo de primer nivel que celebra lo mejor de su trayectoria musical. Es un recorrido por los grandes éxitos que han marcado su carrera, desde su inolvidable etapa con La Quinta Estación hasta sus grandes canciones como solista, incluyendo emblemáticos temas pop y grandes clásicos de la música regional mexicana que han consolidado su conexión con el público latino.

El concierto combina una espectacular puesta en escena con interpretaciones cargadas de emoción, fuerza y sentimiento, permitiendo disfrutar de todas las facetas de una artista que ha demostrado una extraordinaria versatilidad musical. Este gran momento profesional también se refleja en la recepción de su nueva música. Su sencillo “Y Punto” ha conquistado los primeros lugares de la radio en México, consolidándose como uno de los temas destacados de su repertorio actual. A este éxito se suma “Vestido Blanco”, su más reciente lanzamiento, que continúa ganando terreno y apunta a posicionarse próximamente entre los temas más escuchados de la radio.

A estos logros se suma un importante reconocimiento a su trayectoria en el marco de ¡HOLA! Latina Powerhouse 100, una edición especial de la reconocida revista que celebra a mujeres latinas destacadas por su trayectoria e influencia. La distinción fue celebrada en una gala en Miami, donde Natalia también ofreció una destacada presentación musical en el Adrienne Arsht Center, reafirmando su lugar como una de las grandes voces femeninas de la música latina.

“La Jiménez” se presentará el 11 de febrero de 2027 en Los Ángeles, California Dolby Theatre, luego el 12 de febrero en Tucson, Arizona Centennial Hall y el 14 de febrero San José, California San Jose Civic. Los boletos a la venta desde este 11 de noviembre.