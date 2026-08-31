Naomi Watts recibirá el gran premio honorífico del Festival de San Sebastián

La actriz y productora Naomi Watts recibirá el premio honorífico Donostia a su carrera en el Festival de cine de San Sebastián, que este año se celebrará del 18 al 26 de septiembre, anunció este lunes la organización.

La intérprete -que a sus 57 años cuenta, entre otros reconocimientos, con dos nominaciones al Óscar- es “una de las actrices más talentosas y reconocidas de su generación”, según destacó el festival de cine de esta ciudad del norte de España en una nota de prensa.

Nacida en Reino Unido y criada en Australia, Watts se dio a conocer para el gran público por su impactante trabajo en la cinta de David Lynch “Mulholland Drive”, en 2001. Durante su carrera, en la que ha compaginado tanto cine de autor como grandes producciones, también destacan títulos como “21 gramos” y “Birdman”, del mexicano Alejandro González Iñárritu; “Conocerás al hombre de tus sueños”, de Woody Allen, “Funny Games”, de Michael Haneke, o “Lo imposible”, de José Antonio Bayona.

Su trabajo con el director español le valió un Globo de Oro y su segunda nominación al Óscar en 2013, tras una primera candidatura por su interpretación en “21 gramos”, de González Iñárritu, en 2004.

El año pasado, Watts fue nominada al Emmy por su trabajo en la miniserie “Feud: Capote vs. The Swans”, de Ryan Murphy, de la que también fue una de las productoras ejecutivas.

En los últimos años, también se ha convertido en una activista en favor de la concienciación sobre la menopausia y la salud femenina.

El festival, el más destacado del mundo hispano, le entregará el galardón el 19 de septiembre en el Kursaal, el palacio de convenciones de San Sebastián, y después se proyectará el filme “The Housewife” (La esposa perfecta), protagonizado por ella.

La 74ª edición del certamen de San Sebastián otorgará, además, otro premio Donostia al director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog, según anunció previamente la organización.

Ambos unirán así sus nombres a leyendas del cine como Gregory Peck, Bette Davis, Lauren Bacall, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Oliver Stone, Agnès Varda, Catherine Deneuve o Pedro Almodóvar, que ya recibieron esta distinción en ediciones anteriores.