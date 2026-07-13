Murió el actor de Parque Jurásico Sam Neill a los 78 años

El actor Sam Neill, conocido por su rol en la película Parque Jurásico, murió este lunes de forma “repentina e inesperada” en Australia a los 78 años, indicó en un comunicado la familia.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, indicó la nota, sin brindar detalles sobre las causas de su muerte.

El actor, que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la taquillera cinta de 1993 Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg, reveló en sus memorias de 2023 que estaba “posiblemente muriendo” de un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

Pero en abril pasado declaró estar libre de cáncer gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario.

Según el comunicado, el intérprete había estado recibiendo tratamiento en el hospital privado St Vincent’s de Sídney.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam seguía libre de cáncer”, precisó la familia.

Tras conocer el deceso, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, rindió homenaje al actor y a su obra, considerándolo como “uno de los grandes”.

“Durante más de cincuenta años llevó las historias de Nueva Zelanda al mundo, y su talento contribuyó a hacer de nuestra industria cinematográfica lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales”, afirmó el dirigente en un comunicado.

También su homólogo australiano, Anthony Albanese, dijo que Neill ocupaba “un lugar especial en los corazones australianos”.

“Irónico y seco, reflexivo y lacónico, Sam combatió la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que dieron fuerza a cada una de sus interpretaciones”, sostuvo.

- “Gran entusiasmo” -

Nacido en Irlanda del Norte en 1947, Neill se trasladó a la escarpada Isla Sur de Nueva Zelanda cuando era niño.

Fue bautizado como “Nigel John Dermot”, pero abandonó ese nombre en favor de “Sam” porque temía que fuera demasiado “afeminado” para Nueva Zelanda.

“Fui yo quien fomentó el apodo porque pensé que así sería un poco menos probable que me victimizaran”, contó al diario neozelandés Otago Daily Times.

“Me aferré a ‘Sam’ con gran entusiasmo”, añadió.

La carrera actoral de Neill comenzó en Nueva Zelanda a principios de los años 1970, antes de tener papeles más importantes en la vecina Australia.

Su salto a la fama mundial llegó en 1993, cuando participó de la superproducción hollywoodense Parque Jurásico. Pero su vasta trayectoria incluyó también decenas de papeles en cine y televisión, incluyendo la serie de Netflix “Peaky Blinders” y las películas “La caza del Octubre Rojo” y “El Piano”.

Cuando no actuaba, Neill también administraba viñedos en la pintoresca región de Otago Central en Nueva Zelanda.