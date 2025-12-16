Muñoz Machado precisa que “sólo falta” el acuerdo entre gobiernos de Panamá y España para la sede del próximo CILE

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha asegurado que para que el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se celebre en Panamá “sólo falta” el acuerdo entre los gobiernos del país caribeño y España, aunque “lo normal” será que se celebre allí.

“Ahora solo falta que el gobierno de Panamá, que es donde se celebraría el CILE, se ponga de acuerdo con el gobierno español y que la Academia concierte también con las autoridades españolas dónde se va a celebrar. Es el procedimiento de siempre”, ha señalado este lunes en la rueda de prensa en la que se han presentado las novedades en el Diccionario de la lengua española (DLE).

Muñoz Machado ha señalado que la primera etapa ya se ha superado porque son las academias “las que tienen que ponerse de acuerdo acerca de dónde se celebra el CILE” y ya han acordado que el lugar será Panamá. “Hasta ahora lo único que hay es que las academias han aprobado esto”, ha indicado.

En este sentido, ha admitido que todavía están pendientes algunas “tramitaciones”, si bien ha apuntado que “lo normal” será que se celebre en Panamá.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, criticó la semana pasada al director de la RAE a la que acusó de intentar imponer Panamá como sede del próximo congreso.

Fuentes de la RAE señalaron que el acuerdo para la designación de sede ha sido tomada por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), de la que forman parte 23 academias y que se adoptó en Arequipa (Perú) por unanimidad.

Asimismo, señaló que el director de la RAE se lo había comunicado personalmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día que regresó de Arequipa.