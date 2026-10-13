Muere el actor RJ Mitte, conocido por la serie “Breaking Bad”

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por su personaje de Walter White Jr. en la aclamada serie de televisión “Breaking Bad”, murió a los 34 años, confirmó uno de sus representantes a la AFP este lunes.

La causa de la muerte del actor, que tenía parálisis cerebral, no fue revelada inmediatamente.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte de nuestro adorado actor, filántropo, y defensor apasionado de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, dijo en un comunicado Sean Reilly.

Aún adolescente, Mitte apareció por primera vez en “Breaking Bad” en 2008 como el hijo de Walter White, un profesor de química que se volvió el rey de un imperio de drogas. Por este papel, Bryan Cranston ganó reconocimiento mundial.

Mitte padecía parálisis cerebral, patología que provoca un trastorno motor permanente debido a una lesión cerebral temprana, producida antes del nacimiento o durante la infancia.

“Basándose en su propia experiencia de vida con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y construyó una plataforma sobre la concientización y la inclusión de la discapacidad”, dijo Reilly.

Por esa labor se convirtió en embajador de United Cerebral Palsy y de Shriners Children’s, una red de hospitales sin fines de lucro.

“También se desempeñó como presidente de The Mitte Foundation, respaldando esfuerzos filantrópicos e iniciativas comunitarias, mientras utilizaba su plataforma para desafiar estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad”, añadió Reilly.

Además de su papel en “Breaking Bad”, Mitte también apareció en las series “Guardianes de la Justicia” y “Switched”, así como en las películas “Los Elegidos” y “The Oak Room”.

- “Te vamos a extrañar” -

“Breaking Bad”, que se emitió durante cinco temporadas entre 2008 y 2013, es a menudo aclamada como una pieza revolucionaria.

Fue nombrada por The New York Times como la mejor serie de televisión del siglo XXI.

Bryan Cranston recordó cómo Mitte, con 14 años, “se enfrentó al exigente calendario de rodaje con gran determinación”.

“Ese chico era bastante inexperto cuando empezamos a filmar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente”, escribió Cranston en una publicación de Instagram.

Aaron Paul, que interpretó a Jesse Pinkman, el compañero de fechorías de White, dijo estar “desconsolado” por la noticia.

“RJ, te quiero, amigo mío. Te vamos a extrañar”, indicó, según The Hollywood Reporter.

“Y a quien sea que esté leyendo esto, por favor recuerda que eres amado y que no estás solo. Nunca lo olvides”.

Dean Norris, quien interpretó en la serie al tío de Mitte en pantalla, un agente especial de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), aseguró que estaba “con el corazón roto”.

“Era un joven encantador y se le va a extrañar enormemente. Esto es tan desgarrador, no puedo creerlo. Pienso en él y en su familia”, escribió Norris en redes sociales.

La actriz sorda Marlee Matlin, una activista por los derechos de los minusválidos y quien trabajó con Mitte, dijo sentirse “devastada”.

“Nunca habrá otro como RJ Mitte. Siempre tendrás un lugar en mi corazón”, publicó Matlin, ganadora de un Oscar por su actuación en “Te amaré en silencio”.