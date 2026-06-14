Cultura

Mon Laferte estrena “Femme Fatale Vol. 2”, su nuevo álbum de estudio

Mon Laferte estrena “Femme Fatale Vol. 2”, su nuevo álbum de estudio
Notistarz
14 de junio de 2026

La cantante y compositora Mon Laferte presentó Femme Fatale Vol. 2, su décimo álbum de estudio y segunda entrega del proyecto creativo que dio origen a Femme Fatale. El nuevo volumen, compuesto por 20 canciones escritas por la artista, surge del mismo proceso que generó más de 50 piezas, entre material inédito y composiciones recuperadas de archivos personales.

La producción del álbum estuvo a cargo de Mon Laferte junto a Manu Jalil, con algunas canciones coproducidas por Rick Nowels.

Según la artista, el primer volumen respondió a una decisión sonora específica, mientras que este segundo capítulo reúne obras que pertenecen a un universo distinto, con influencias del blues, folk, punk y alt‑rock. Ambos proyectos comparten una línea temática centrada en la introspección y en la exploración de temas como dependencia emocional, trauma, política, maternidad y vínculos familiares.

El álbum incorpora colaboraciones como la de St. Vincent en While I’ll Keep Writing Songs for You, además de la participación de las artistas Javiera Electra y GRTSCH. El sencillo principal, A Pesar de Ti y de Mí, se lanzó esta semana junto a un videoclip ambientado en un certamen de belleza que funciona como metáfora de ideales impuestos.

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