Mon Laferte anuncia su “Femme Fatale Tour” por EE.UU. y Canadá

La cantautora y productora chilena Mon Laferte, anunció la gira Femme Fatale Tour, con 28 fechas en Estados Unidos y Canadá.

El recorrido por 28 ciudades, comenzará el 24 de julio en el Place Bell de Laval, Quebec, y pasará por Austin, Miami, Detroit, Nueva York, entre otras ciudades, antes de concluir el 7 de noviembre en Los Ángeles, en el Kia Forum.

La artista chilena-mexicana también lanza “Spotify Sessions” EQUAL Edition, un EP audiovisual en vivo de cinco canciones que captura la inconfundible voz de esta artista, ganadora 5 veces del Latin Grammy, junto con su magnetismo teatral explora el sonido del jazz, acompañada por un ensamble de musicas formada por Reona Sugimoto en batería, Patricia “Pilla” Reyes en piano, Marie Anne Greenham en contrabajo y Maria Grant en saxofón. Mon Laferte produjo la pieza junto con la directora Magaly Ugarte.

Las “Spotify Sessions” reinventan algunos de los temas más destacados del aclamado noveno álbum de estudio de Mon Laferte, Femme Fatale, con una intensidad cruda y una elegancia atemporal.

El tema principal, “Femme Fatale”, ocupa el centro de esta presentación íntima. En la sesión, Mon se adentra en el glamour noir, las texturas lounge y la volatilidad emocional que definen la estética del álbum. La cantante ofrece una interpretación inquietante y minimalista que subraya la fuerza y la vulnerabilidad que se encuentran en el corazón de su etapa artística actual.

Femme Fatale presenta 14 canciones compuestas por Mon Laferte. A través de arreglos con influencias del jazz, matices de bolero y texturas pop nostálgicas, la artista canaliza glamour quebrado, sensualidad, caos y autodeterminación, ofreciendo un retrato contemporáneo del arquetipo de la femme fatale.

La inclusión de Mon Laferte en el programa EQUAL de Spotify consolida aún más a la cantautora, nominada en múltiples ocasiones al Latin GRAMMY, como una de las voces femeninas más importantes de la música latina contemporánea.

EQUAL, lanzado globalmente por Spotify, busca combatir la desigualdad de género en la industria musical al destacar a creadoras de todo el mundo, una misión que se alinea naturalmente con el compromiso de Mon con la independencia artística y el poder femenino.

El impulso de Mon Laferte continúa en los escenarios mientras lleva la era Femme Fatale, a audiencias de toda América Latina con una amplia gira en 2026 por México, Centroamérica y Sudamérica. Uno de los momentos más destacados fue su presentación triunfal como artista principal en la Quinta Vergara, durante el legendario Festival de Viña del Mar, en el cual se llevó el máximo galardón, la gaviota de platino

El regreso de Mon a Viña como artista principal de alcance global marcó un poderoso momento de cierre de círculo, reafirmando su estatus como una de las figuras culturales chilenas más vanguardista celebrada internacionalmente.

Además, Mon Laferte abrió recientemente el desfile en París del aclamado diseñador Willy Chavarria, ofreciendo una impactante interpretación en vivo de “Femme Fatale” fusionando arte performático teatral con alta moda. Conocido por sus declaraciones políticas audaces y por reinterpretar la identidad estadounidense desde una perspectiva chicana, Chavarria encontró en su colaboración con Mon un punto de encuentro que celebra la identidad latina, el dramatismo y una presencia escénica sin concesiones. La aparición de Mon marcó un poderoso momento de cruce cultural, consolidándola no solo como una fuerza musical, sino también como un ícono global de estilo y arte.

Durante el 2025 Mon fue la artista mexicana más escuchada en la plataforma de Spotify y actualmente se encuentra en el top 500 de artistas.