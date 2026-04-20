Moisés Estrada apuesta por formar artistas y ciudadanos

Moisés Elías Estrada Vega, pianista y profesor del Ministerio de Cultura, acumula siete años de formación musical y cinco como instructor, una trayectoria que según contó a Metro Libre, inició a una edad poco convencional dentro del ámbito académico.

Detalló que sus primeros pasos en la música se dieron gracias a su abuela, quien lo introdujo en el canto coral, aunque no fue hasta los 18 años cuando comenzó a estudiar piano de manera formal. Desde entonces, aseguró que su crecimiento ha sido producto del esfuerzo constante y largas horas de práctica.

Sobre su desarrollo artístico, destacó que el entorno en el que se desenvuelve en Ciudad de Las Artes ha sido clave, ya que no solo comparte con pianistas, sino también con músicos de otras disciplinas y artistas de diferentes áreas. Enfatizó que este tipo de espacios permiten una retroalimentación que impulsa el crecimiento integral del artista.

Estrada también se refirió a su rol como docente, donde su enfoque no se limita a la técnica musical. Contó que su objetivo es formar artistas de alto nivel, no solo en ejecución, sino también en apreciación y sensibilidad. Señaló que más allá de los escenarios o competencias, busca que sus estudiantes se desarrollen como seres humanos.