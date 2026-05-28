MINSA: Disminuye el tabaquismo en Panamá, pero preocupa el aumento del uso de vapeadores

El 95% de la población panameña no utiliza productos de tabaco, reveló la Segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés) para mayores de 15 años. El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que, aunque el estudio refleja avances importantes en la reducción del tabaquismo en Panamá, también evidencia nuevos desafíos relacionados con el aumento del uso de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de nicotina, especialmente entre la población joven.

Durante la presentación, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la encuesta “permite contar con información confiable y actualizada para continuar fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control del tabaquismo en Panamá”.

De acuerdo con los resultados del estudio, la prevalencia en el consumo de productos de tabaco pasó de 6.4% en 2013 a 5% en 2025. Esto demuestra la efectividad de las políticas de prevención implementadas en el país, entre ellas la Ley 13 de 2008 y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

La doctora Reina Roa, punto focal para el control del tabaco del Minsa, explicó que los datos muestran una disminución en el número de fumadores diarios y un incremento de los ocasionales, lo que representa un avance significativo en la reducción de la dependencia. Agregó que actualmente en Panamá se registran unos 146,000 fumadores.

No obstante, las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por el auge de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, particularmente entre jóvenes de 15 a 19 años y adultos jóvenes de 20 a 34 años.

Entre las principales razones señaladas por los encuestados para utilizar estos dispositivos figuran la variedad de sabores agradables, el gusto por usarlos y la percepción de que ayudan a dejar de fumar.

El consumo de cigarrillos electrónicos registró un incremento en el país, alcanzando una prevalencia del 1.5% en 2025, con una incidencia ligeramente mayor en hombres (1.7%) que en mujeres (1.2%). Esta cifra representa un aumento frente a los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSPA) de 2019, donde la prevalencia era de apenas el 0.4%, lo que significa que el consumo actual es 3.7 veces mayor que hace seis años. En el año 2013, el uso de estos dispositivos electrónicos no fue evaluado en las estadísticas nacionales.

La encuesta también evidenció diferencias regionales en los patrones de consumo. Según los resultados, la región metropolitana y la provincia de Los Santos presentan mayores niveles de uso de cigarrillos electrónicos, mientras que las prevalencias más elevadas de consumo de tabaco convencional se registran en las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala, así como en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la región metropolitana.

Las autoridades de salud advirtieron que el tabaquismo provoca aproximadamente mil muertes al año en el país. Por ello, el Ministerio de Salud reiteró su compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, educación, vigilancia, cesación y concienciación para proteger la salud de la población, especialmente de las nuevas generaciones.