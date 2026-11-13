Milo J en los Grammy Latinos: “Mi generación viene a dar un mensaje directamente político”

El joven compositor argentino Milo J, que este jueves se llevó el Grammy Latino a la Grabación del año, sostuvo que la música siempre tiene un mensaje político, algo de lo que su generación no está exenta.

“Yo creo que todo tipo de música es política, ya sea una canción de trap o que sea música folclórica, creo que de una u otra manera es política y creo que mi generación viene a dar un mensaje directamente político también”, dijo el cantante de solo 20 años a los medios tras recibir el gramófono.

Milo J sorprendió al conquistar el codiciado trofeo dorado en una de las categorías más importantes de la noche con “Niño”, una canción de folclore, específicamente un chamamé, género del litoral argentino.

Dejó en el camino a grandes de la industria como la reguetonera colombiana Karol G o la española Rosalía, que conquistó los premios a la canción y el álbum del año.

“Es un orgullo para mí”, celebró el rapero.

“Compitiendo con grosos, grosos de la música y de la industria y la verdad es que... que le den un premio a la grabación del año a un chamamé (...), creo que dice mucho de hasta dónde es capaz de llegar este álbum y el folclore en general”, comentó.

Milo J se presentó en la 27ª edición de los Grammy Latinos, otorgados por la Academia Latina de la Grabación, junto al legendario compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla, y con miembros del grupo de murga uruguaya Agarrate Catalina.

“Niño” forma parte del exitoso “La vida era más corta”, álbum que Milo J lanzó el año pasado y que surgió de un momento nostálgico en la vida del artista.

“Me encontré en un momento muy cansado de mi vida. La verdad, como, no sé, un verdadero tragame tierra. Y eso muchas veces te hace querer volver al pasado, querer recordar cuando eras un nene chiquito y no pensabas tanto en las cosas”, dijo.

“Creo que desde la nostalgia me replanteé la vida entera atrás para adelante y no fue cronológico ni pensado como tal, pero sí terminó desembocando en un resultado de historia con la que mucha gente se puede sentir identificada y de distintas maneras”, agregó.

El cantante llegó con siete nominaciones a esta edición de los premios más importantes de la música en español y portugués, y capitalizó cuatro, lo que lo catapultó como uno de los triunfadores de la noche.