Michael Bradway vuelve a la pantalla en la serie En Every Year After

El actor Michael Bradway, recordado por su papel en Chicago Fire, regresa a la televisión como protagonista de la nueva serie original de Prime Video, Every Year After, cuyo estreno global está previsto para el 10 de junio. La producción marca su primer proyecto tras la salida de la franquicia One Chicago.

En Every Year After, Bradway interpreta a Charlie, el hermano mayor del personaje principal, un giro notable frente a su rol previo como el hermano menor de Severide en Chicago Fire. La serie adapta la obra literaria de Carley Fortune y se desarrolla a lo largo de seis años en el pueblo lacustre de Barry’s Bay, donde se entrelazan recuerdos, primeros amores y decisiones que dejan huella.

El proyecto fue determinante en la salida del actor de Chicago Fire, debido a conflictos de agenda que impidieron su participación simultánea en ambas producciones. Aunque su personaje fue trasladado a otra estación para justificar su ausencia, su regreso a la serie de NBC parece poco probable mientras continúe la nueva producción.

La apuesta de Prime Video por Bradway apunta a consolidarlo como figura central en futuras adaptaciones de la saga literaria, especialmente si la primera temporada obtiene buena recepción internacional. Su retorno a la pantalla promete atraer tanto a seguidores de One Chicago como a nuevos públicos interesados en dramas románticos contemporáneos.