Ubicado en el Monte del Recuerdo, Yad Vashem, el centro mundial de conmemoración, documentación, investigación y educación de la Shoá, se erige como la única institución en el mundo que narra este desgarrador evento histórico desde una perspectiva judía.

Su imponente edificación guía al visitante a través de un recorrido cronológico por la persecución y el exterminio del pueblo judío a manos de la Alemania nazi. La semilla de este recinto germinó mucho antes de su construcción; nació en el corazón de los guetos de Polonia, donde los sobrevivientes y activistas ya planeaban crear una institución para recordar y dar nombre a la tragedia de lo vivido.

Oficialmente, el proyecto cobró vida en 1953 mediante una ley del Parlamento israelí (la Knéset), apenas unos años después de la fundación del Estado de Israel en 1948. En sus inicios, Yad Vashem operaba en tan solo dos oficinas a las que los sobrevivientes acudían con un doble propósito: buscar rastros de sus familiares y registrar los nombres de las víctimas.

Hoy, el museo alberga un vasto archivo de fotografías de hombres, mujeres y niños de diversas nacionalidades: judíos polacos, alemanes, lituanos y de toda Europa. La inmersión comienza con “Paisaje”, un video proyectado sobre una imponente pared triangular. Esta filmación, libre de cualquier alteración por inteligencia artificial, retrata la vibrante vida cotidiana en Checoslovaquia, Polonia y Lituania antes del horror. Es un mosaico de normalidad que contrasta drásticamente con lo que sigue.

Al descender por el recinto, la atmósfera se transforma de forma deliberada. El material del piso cambia y la luz se reduce hasta topar de frente con un panel que evoca los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial: soldados del Ejército Rojo, civiles alistándose para las fuerzas de liberación y las primeras postales de la barbarie con cadáveres expuestos.

A partir de ahí, el diseño arquitectónico, un prisma que corta la montaña, va elevando la escala de la violencia.

El espectador transita por el hambre de los guetos, el sometimiento a trabajos forzados y, finalmente, el exterminio sistemático en cámaras de gas y fusilamientos en masa. Cada sala alberga una historia más desgarradora que la anterior, custodiando reliquias tangibles como los uniformes de rayas y las sobrecogedoras pilas de zapatos rescatados.

Son imágenes escalofriantes, pero el museo evita el morbo de manera consciente. Toda la exhibición ha sido curada con un rigor solemne: el objetivo no es alimentar el sensacionalismo, sino contar la historia viva. Una verdad que no solo está prohibido olvidar, sino que hoy en día libra una batalla crucial contra las teorías de la desinformación y el negacionismo.

“En Al Vashem nosotros no utilizamos inteligencia artificial ni coloreamos fotografías; si tenemos un objeto y está roto, lo exponemos roto, los conservamos y la razón es que Al Vashem no modifica ningún elemento histórico”, afirmó una fuente oficial del museo.