Cultura

MCU Marvel rompe récords

El estreno del tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ y la venta anticipada, por las nubes

MCU Marvel rompe récords
AFP | El presidente de Marvel Studios Kevin Feige muestra un concepto de ‘Avengers: Doomsday’.
Redacción
23 de julio de 2026

La maquinaria de Marvel Studios ha vuelto a demostrar de lo que es capaz. A meses de su esperado estreno el próximo 18 de diciembre, ‘Avengers: Doomsday’ ha conseguido recaudar 16,5 millones de dólares solo en preventas, tras lanzar su electrizante primer tráiler.

Según fuentes internas de Disney, las funciones especiales del 17 y 18 de diciembre en cerca de 1.000 cines de EE. UU. están agotadas, perfilando a la cinta dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo como uno de los mayores estrenos del año. El éxito en taquilla viene acompañado de una jugada maestra en la tecnología de exhibición. Debido a que Warner Bros. reservó las salas IMAX para el estreno de ‘Dune Part III’ en la misma fecha,un fenómeno taquillero bautizado en redes como ‘Dunesday’, Disney se vio obligada a innovar.

La compañía ha presentado su propia marca: Infinity Vision. Según un comunicado oficial de la firma del ratón, estas salas garantizan “una experiencia cinematográfica excepcional gracias a pantallas de gran formato, imágenes de gran luminosidad y una calidad de sonido sobresaliente”.

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