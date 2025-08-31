Más de 5 mil asistentes en el Summit WildFest 2025 con “Bárbara”, la capibara

El Summit WildFest 2025 fue todo un éxito, con más de 5 mil personas disfrutando de una jornada llena de diversión y aprendizaje en el Jardín Botánico Summit de la Alcaldía de Panamá.

El evento rompió oficialmente el récord de ingreso de visitantes, informaron los organizadores en un comunicado de prensa.

La gran estrella del día fue Bárbara, la capibara que ha conquistado los corazones de los asistentes tras ser rescatada de un intento de cacería ilegal. Actualmente instalada en el Summit, Bárbara inicia un proceso de rehabilitación y cuidado, convirtiéndose en embajadora de su especie, indicaron desde la comuna capitalina.

El festival ofreció mucho más que la presencia de Bárbara: los asistentes pudieron disfrutar de juegos interactivos, música en vivo, gastronomía, charlas educativas, así como exhibiciones culturales y artísticas que hicieron vibrar tanto a nacionales como a extranjeros, grandes y chicos.

“Cada visitante podrá seguir de cerca la evolución de Bárbara y aprender sobre esta increíble especie. Ese es el valor del Summit: rescatar, proteger y educar”, destacó Jean González, administrador del Jardín Botánico.

Además, el Summit Botánico de la Alcaldía de Panamá continúa invirtiendo en su infraestructura para garantizar la mejor experiencia a todos sus visitantes, reafirmando su compromiso con la educación ambiental y la conservación de la fauna.