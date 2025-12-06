Más de 200 celebridades piden la liberación del dirigente palestino Marwan Barghouti

Más de 200 celebridades, entre ellas el actor español Javier Bardem, la escritora francesa y premio Nobel Annie Ernaux, y el cantante Sting, pidieron el miércoles en una carta abierta la liberación de Marwan Barghouti, dirigente palestino encarcelado en Israel desde 2002.

Marwan Barghouti, de 66 años y antiguo dirigente de Fatah, defiende una resolución política del conflicto israelí-palestino.

A veces apodado por sus seguidores como el "Mandela palestino", es conocido por su lucha contra la corrupción y se le cita como posible sucesor del presidente palestino Mahmud Abás.

La carta abierta, a la que tuvo acceso AFP, reúne a estrellas de cine como Josh O'Connor, Benedict Cumberbatch y Justine Triet, así como a músicos como el grupo de rock irlandés Fontaines D.C. y Sting.

Las exitosas escritoras Sally Rooney y Margaret Atwood también mostraron su apoyo, al igual que los exfutbolistas Éric Cantona y Gary Lineker.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la continua detención de Marwan Barghouti, los malos tratos que sufre y la denegación de sus derechos legales en prisión", escribieron en la carta, en la que piden a "las Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo que trabajen activamente" por su liberación.

Esta iniciativa forma parte de la campaña internacional "Free Marwan", lanzada por su familia. La mayoría de los firmantes ya se habían pronunciado públicamente a favor del fin de la guerra en la Franja de Gaza.

Marwan Barghouti fue condenado a cinco cadenas perpetuas por un tribunal israelí, que lo declaró culpable de participar en ataques mortales durante la segunda intifada (2000-2005).

Israel se ha negado a liberarlo en el marco de los intercambios de prisioneros que se llevaron a cabo desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.