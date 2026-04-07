Marilyn Monroe, un icono feminista detrás de la estrella hipersexualizada

Cien años después de su nacimiento, una nueva mirada se abre sobre Marilyn Monroe, ahora presentada como una figura feminista, pionera de una cierta resistencia en Hollywood, lejos de su tradicional imagen de rubia ingenua.

Esta nueva visión de la célebre actriz, fallecida en 1962 a los 36 años tras una carrera meteórica, está en el centro de una exposición en la Cinemateca francesa en París, que se puede visitar desde este miércoles y hasta el 26 de julio.

“Hay que distanciarse de las leyendas que la rodean para salir de la lectura anecdótica y sensacionalista de su vida”, explica a la AFP Florence Tissot, comisaria de esta muestra, que se verá en España el año que viene.

“Tradicionalmente, los discursos sobre Marilyn Monroe se centran en su biografía, su vida privada, sus divorcios, sus abortos espontáneos, sus dificultades para sentirse una mujer realizada, y es una forma de denigrarla”, prosigue.

En la exposición, que incluye imágenes, fragmentos de sus películas y algunos de los vestidos y objetos que forjaron su leyenda, emerge otra faceta de un mito moldeado por los estudios de Hollywood, que transformaron a esta joven trabajadora de una fábrica en un icono planetario a partir de mediados de los años 1940.

Tras algunos papeles secundarios, la consagración en el cine le llega en 1953 con “Niágara” de Henry Hathaway, una película de bajo presupuesto que recaudó casi seis veces lo que costó, y dos años después con “La tentación vive arriba” de Billy Wilder, con quien también rodaría “Una Eva y dos Adanes” (1959).

Con menos de 30 años, Monroe, cuyo nombre real era Norma Jeane Baker, se convierte en una de las mayores estrellas mundiales, una representación hipersexualizada en una sociedad estadounidense puritana y segregacionista.

- Los “lobos” de Hollywood -

La exposición de París no oculta el lado glamuroso del mito, pero muestra a una Marilyn Monroe mucho menos ingenua que su representación en la pantalla.

La actriz crea su propia productora, asiste a los cursos del Actors Studio en Nueva York y poco a poco intenta liberarse de su contrato con la Fox, que quiere relegarla a papeles de mujer descerebrada.

“Para alcanzar tal nivel de notoriedad, es evidente que tenía una estrategia meditada”, señala Tissot.

A medida que crece su aura, Monroe se alza contra el sistema de los estudios.

En los años 1950, renuncia a participar en un proyecto de adaptación del musical “The Girl in Pink Tights”, al considerar que el guión es mediocre y que cobra tres veces menos que Frank Sinatra, con quien comparte cartel.

La intérprete prefiere escoger papeles más oscuros, en “Nunca fui santa” o “Los inadaptados”, aunque sean fracasos en la taquilla.

Más de medio siglo antes del movimiento MeToo, Monroe habló en un artículo de 1953 sobre los depredadores sexuales en Hollywood.

“Quiero decir que el mundo sería muy aburrido si no hubiera ningún lobo, pero una chica debe saber cómo manejarlos, de lo contrario se expone a toda clase de problemas”, escribió en este testimonio titulado “Los lobos que he conocido”, en el que describe las maniobras de falsos agentes o productores para obtener favores sexuales.

Su propio acceso a la fama estuvo teñido de abusos. Para lanzar el primer número de Playboy en 1953, el fundador Hugh Hefner decidió publicar en portada unas antiguas fotos de ella desnuda, sin pedirle su autorización.

“Como posee al mismo tiempo una gran belleza física y simboliza a la vez una forma de resistencia en un entorno dominado por los hombres, desde el caso Weinstein se la considera a menudo como un icono feminista que denunció los abusos en Hollywood antes que nadie”, subraya Tissot.