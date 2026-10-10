Manuel Turizo encabezará el show de medio tiempo del NFL Madrid Game 2026

La National Football League (NFL) anunció que el cantante colombiano Manuel Turizo será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del NFL Madrid Game 2026, encuentro que enfrentará a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons el próximo 8 de noviembre en el Estadio Bernabéu de Madrid.

La presentación formará parte de los NFL International Games 2026, una temporada histórica para la liga que contará con un número récord de partidos fuera de Estados Unidos y siete espectáculos musicales distribuidos en distintos países y continentes.

Turizo llega al evento como una de las figuras latinas de mayor proyección internacional. El artista ha construido una sólida trayectoria impulsada por éxitos como Una Lady como Tú, La Bachata, El Merengue, Vagabundo y Copa Vacía, canciones que acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

El intérprete colombiano también atraviesa un momento destacado de su carrera tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, APAMBICHAO, publicado en 2026, con el que ha reforzado su presencia en los principales mercados de la música latina.

“Para mí es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid. Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los fans del fútbol americano”, señaló el artista al confirmar su participación.

Desde la NFL destacaron que la elección de Turizo responde a su alcance global y a la creciente conexión entre la liga y el público hispanohablante. La organización señaló además que Madrid se ha consolidado rápidamente como una de las sedes estratégicas de su expansión internacional.

La actuación será transmitida en España a través de DAZN, Cuatro y Mediaset Infinity, mientras que la NFL adelantó que en las próximas semanas dará a conocer nuevas actividades para los aficionados que acompañarán el evento en la capital española.