Mamdani pide al rey Carlos que "devuelva" preciado diamante que reclama India

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al rey Carlos III que "devuelva" el codiciado diamante Koh-i-Noor, en poder de Reino Unido desde los años 1800, cuando el Imperio Británico lo tomó de India.

Antes de reunirse en el memorial del 11 de septiembre de 2001 con Carlos y la reina Camila, durante el tercer día de su visita a Estados Unidos, Mamdani fue consultado sobre lo que discutiría con el rey de tener la oportunidad.

"Si hablara con el rey (...) probablemente lo animaría a que devuelva el diamante Koh-i-Noor", dijo el alcalde de izquierdas. Agregó que el foco sería honrar a las víctimas de los ataques terroristas.

No es claro si Mamdami planteó el espinoso tema a Carlos cuando se encontraron.

El monarca fue visto riéndose con el alcalde. Los dos sostuvieron una breve conversación después de que se estrecharan la mano.

Expuesta en la Torre de Londres, la masiva roca de 106 quilates adorna la corona de la reina Isabel, la reina madre.

La propiedad de la joya ha sido materia de controversia durante siglos. Pasó por las manos de emperadores mogoles, sahs iraníes y maharajás sijs antes de que el Reino de Punyab se lo entregara a la reina Victoria en 1849 como parte de un tratado de paz.

En repetidas ocasiones, India ha pedido sin éxito que se regrese la valiosa joya. Otros países, como Afganistán, Irán y Pakistán, también la reclaman.

Un político del partido de derecha populista Reforma Reino Unido fue rápido en descalificar los comentarios como "un insulto a nuestro rey".

"Este hermoso diamante está actualmente expuesto en la Torre de Londres. Ahí es donde se quedará", dijo en una publicación en X Zia Yusuf, portavoz de asuntos internos del partido.