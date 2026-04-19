Madonna publica disco por primera vez en 7 años: ‘Confessions II’ será la secuela de su álbum de 2005

Madonna ha confirmado que publicará su nuevo disco ‘Confessions II’ el próximo 3 de julio. Se trata del primer trabajo que lanza en siete años y será la secuela del álbum ‘Confessions On a Dancefloor’ , que vio la luz en 2005.

Aunque la artista no ha adelantado mucha más información, ha compartido en su cuenta de Instagram la portada, en la que se la ve posando con un velo rosa tapándole el rostro.

Hace más de veinte años, Madonna vendió 4 millones de copias con ‘Confessions On a Dancefloor’ , un trabajo que llegó al número uno en más de 40 países y que está compuesto por canciones icónicas como ‘Hung Up’ , ‘Sorry’ o ‘Future lovers’.