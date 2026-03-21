Los reyes del k-pop BTS arrasan en Seúl en su concierto de regreso

Las estrellas surcoreanas BTS ofrecieron el sábado su primer concierto en casi cuatro años frente a una enorme multitud en Seúl, en un espectáculo de K-pop transmitido en vivo a millones de personas en todo el mundo.

Ampliamente aclamados como la “boyband” más importante del mundo, los siete miembros de BTS se tomaron un descanso en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El concierto de regreso fue en el histórico palacio real Gyeongbokgung -un lugar apropiado para los “Reyes del K-pop”-, donde miles de seguidores, tanto surcoreanos como extranjeros, corearon los temas del grupo.

“¡Fue un camino largo, pero aquí estamos!”, dijo RM, líder de BTS, cuya lesión en el tobillo lo obligó a sentarse en un taburete en algunas ocasiones, mientras el grupo interpretaba canciones de su nuevo álbum y éxitos antiguos como “Dynamite” y “Mikrokosmos”.

“Por fin estamos aquí, viéndolos nuevamente... estar los siete juntos en el escenario me hace muy feliz”, añadió Jimin entre los vítores del público.

“BTS 2.0 apenas está comenzando”, agregó J-Hope.

Los fans, que según estimaciones previas debían rondar los 260.000, se congregaron en Seúl desde la mañana, muchos vestidos con coloridos trajes, haciéndose selfis con sus entradas y agitando los “glowsticks” (un accesorio luminoso) de BTS “ARMY”.

Antes de que la banda saliera al escenario, la multitud coreaba “¡BTS! ¡BTS!”, y la avenida principal que lleva a la plaza Gwanghwamun estaba repleta de gente.

La Puerta de Gwanghwamun se iluminó con los colores del arcoíris y una enorme instalación escénica con tres círculos -simbolizando el nuevo álbum de BTS, “Airarng”- brillaba bajo las luces.

Los músicos admitieron sentirse un poco nerviosos. “Hubo momentos en los que nos preguntábamos si podrían habernos olvidado, o si nos recordarían”, comentó J-Hope.

“No somos personas especiales. Siempre tenemos miedo, pero creímos que si les mostrábamos nuestra sinceridad, llegaría hasta ustedes”, destacó Jimin.

Los aficionados respondieron con un mar de “glowsticks”, cantando las canciones y grabando a sus ídolos con sus teléfonos.

“Es genial que el concierto fuera en Gwanghwamun, pero hubiera sido igual de bueno en cualquier lugar, incluso en un recinto mucho más pequeño”, afirmó Park Young-mi, de 34 años, una aficionada surcoreana.

“Al verlos sentí que me daban la bienvenida a una familia”, comentó Gabriel Miranda, un estadounidense de 34 años.

“Es un poco diferente del estilo habitual de BTS, pero descubrir este nueva faceta, en este lugar histórico, es profundamente conmovedor”, apuntó Jo Jung-hee, de 60 años.

- Anhelo y separación -

En esta ocasión, millones de seguidores de todo el mundo pudieron ver el show transmitido en vivo por Netflix.

El último álbum de BTS, ARIRANG, lanzado el viernes, se presenta como una reflexión sobre la identidad coreana de la “boy band” en su proceso de maduración.

Vendió casi cuatro millones de copias en su primer día, según la discográfica de BTS.

La plataforma Spotify informó que cinco millones de fans lo preguardaron, la cifra más alta jamás registrada para un álbum de K-pop. Además, fue el más reproducido en un solo día este año hasta ahora.

ARIRANG toma su nombre de una canción folclórica sobre el anhelo y la separación, considerada a menudo como el himno nacional no oficial de Corea del Sur. Con colaboraciones de varios artistas y productores occidentales, las 14 canciones mezclan rap, ritmos fuertes y experimentación.

“Comparado con sus trabajos anteriores, contiene un rango más amplio de géneros, lo que le otorga una sensación más madura y expansiva”, indicó Lee Ji-young, profesora universitaria.

El concierto del sábado precede a una gira mundial que se espera sea muy lucrativa para BTS, potencialmente superando la reciente Eras Tour de Taylor Swift.

Corea del Sur también se beneficiará del turismo y la venta de productos derivados, como muñecos de BTS, cepillos de dientes y hasta latas de atún.

La gira comienza en Goyang, Corea del Sur, el 9 de abril y termina en Manila once meses después, abarcando 82 conciertos en 34 ciudades de 23 países.

La seguridad del concierto del sábado fue estricta, con unos 15.000 policías y guardias, barricadas en las calles y recintos cerrados.

BTS -siglas de “Bulletproof Boy Scouts” en coreano- apoyó campañas de Unicef, del movimiento Black Lives Matter y también protagonizó iniciativas contra el racismo antiasiático.

Los miembros también hablan abiertamente sobre las presiones de la industria musical.

“Honestamente, me hice aficionado simplemente porque amo su música”, comentó Seo Ra-jung, de 40 años, tras el concierto. “Me hice fan durante un período muy difícil de mi vida, y sus letras me dieron mucha fuerza”, resaltó.