Los nominados a las principales categorías de los Grammys

A continuación una lista con los nominados en las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.El rapero Kendrick Lamar encabeza el listado con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete. En tercer lugar figuran el puertorriqueño Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&amp;B Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones.- Álbum del año -'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny'Swag' - Justin Bieber'Man’s Best Friend' - Sabrina Carpenter'Let God Sort Em Out' - Clipse (Pusha T &amp; Malice)'Mayhem' - Lady Gaga'GNX' - Kendrick Lamar'Mutt' - Leon Thomas'Chromakopia' - Tyler, The Creator- Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción -'DtMF' - Bad Bunny'Manchild' - Sabrina Carpenter'Anxiety' - Doechii'Wildflower' - Billie Eilish'Abracadabra' - Lady Gaga'Luther' - Kendrick Lamar with SZA'The Subway' - Chappell Roan'APT.' - Rose y Bruno Mars- Canción del año, reconocimiento a una composición -'Abracadabra' - Lady Gaga, Henry Walter &amp; Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)'Anxiety' - Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)'APT.' - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas &amp; Henry Walter, compositores (Rose y Bruno Mars)'DtMF' - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry &amp; Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)'Golden ('KPop Demon Hunters') - EJAE &amp; Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)'Luther' - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears &amp; Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)'Manchild' - Amy Allen, Jack Antonoff &amp; Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)'Wildflower' – Billie Eilish O’Connell &amp; Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)- Mejor artista revelación -Olivia DeanKATSEYEThe MariasAddison RaesombrLeon ThomasAlex WarrenLola Young- Mejor interpretación pop solista -'Daisies' - Justin Bieber'Manchild' - Sabrina Carpenter'Disease' - Lady Gaga'The Subway' - Chappell Roan'Messy' - Lola Young- Mejor interpretación pop dúo/grupo -'Defying Gravity' - Cynthia Erivo &amp; Ariana Grande'Golden ('KPop Demon Hunters') - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI'Gabriela' - KATSEYE'APT.' - Rose y Bruno Mars'30 For 30' - SZA with Kendrick Lamar- Mejor álbum vocal pop -'Swag' - Justin Bieber'Man’s Best Friend' - Sabrina Carpenter'Something Beautiful' - Miley Cyrus'Mayhem' - Lady Gaga'I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)' - Teddy Swims- Mejor álbum de rap -'Let God Sort Em Out' - Clipse (Pusha T &amp; Malice)'Glorious' - GloRilla'God Does Like Ugly' - JID'GNX' - Kendrick Lamar'Chromakopia' - Tyler, The Creator- Mejor interpretación rap -'Outside' - Cardi B'Chains &amp; Whips' - Clipse (Pusha T &amp; Malice), con la participación de Kendrick Lamar &amp; Pharrell Williams'Anxiety' - Doechii'tv off' - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay'Darling, I' - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown- Mejor video musical -'Manchild' - Sabrina Carpenter'So Be It' - Clipse'Anxiety' - Doechii'Love' - OK Go'Young Lion' - Sade- Mejor álbum de música del mundo -'Sounds Of Kumbha' - Siddhant Bhatia'No Sign of Weakness' - Burna Boy'Eclairer le monde - Light the World' - Youssou N’Dour'Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)' - Shakti'Chapter III: We Return to Light' - Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan &amp; Sarathy Korwar'Caetano e Bethania Ao Vivo' - Caetano Veloso y Maria Bethania- Artistas con más nominaciones -Kendrick Lamar - 9Lady Gaga - 7Bad Bunny - 6Leon Thomas - 6Sabrina Carpenter - 6