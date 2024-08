Los hermanos Gallagher alimentan los rumores de la vuelta de Oasis

Los fans de la mítica banda de rock británica Oasis vibraron este lunes con mensajes de Liam y Noel Gallagher alimentando los rumores de un regreso juntos a los escenarios 15 años después de su separación.

Los dos hermanos publicaron, la noche del domingo al lunes, el mismo clip de 11 segundos en las redes sociales, con un solo mensaje: “27/08/24. 8 de la mañana (07H00 GMT)”.

Treinta años después del álbum “Definitely Maybe” (publicado el 29 de agosto de 1994) que lanzó a Oasis a la fama, ¿cabría esperar el anuncio de su vuelta este martes? Los fans de la banda, que deslumbró con temas como “Wonderwall”, “Don’t Look Back In Anger” and “Champagne Supernova”, han fantaseado regularmente durante años con esa idea, pero rara vez ha parecido tan probable como hoy.

El domingo por la noche, Liam, de 51 años, dedicó “Half The World Away” de Oasis a Noel, de 57 años, durante su concierto en el Festival de Reading, al oeste de Londres. El artista interpretó varios éxitos de “Definitely Maybe” y, al finalizar el concierto, el mensaje publicado en las redes sociales, “27/08/24. 8 de la mañana”, se mostró en la pantalla gigante.

El posible regreso de la banda apareció en portada del Sunday Times el domingo. “Noel y Liam Gallagher parecen haber resuelto sus diferencias y, si la tregua se mantiene, darán grandes conciertos en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025”, escribió el periódico, citando fuentes de la industria musical.

El Sunday Times incluso informó de un rumor de que el estadio de Wembley estaría reservado para diez fechas.

Por otra parte, Liam escribió el domingo por la mañana en la red social X que “nunca le había gustado la palabra EX”.

Después de años de disputas, otro altercado en el verano de 2009 entre Liam Gallagher y su hermano Noel, guitarrista y compositor de Oasis, en el festival parisino Rock en Seine, llevó a la separación de la banda formada en 1991 en Manchester.

Desde entonces, los hermanos enfrentados intercambiaron críticas a través de las redes sociales o la prensa, antes de una relativa calma en los últimos tiempos, dando a los fanáticos esperanzas de una reconciliación.

En una entrevista la semana pasada, Noel felicitó a Liam, del que elogió “su tono de voz y su actitud”.

Tras el éxito arrollador de “Definitely Maybe”, Oasis alcanzó la cima de su popularidad con “(What’s the Story) Morning Glory?” lanzado en 1995.