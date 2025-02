Los 10 regalos del amor

El amor es un milagro que ocurre entre dos personas que no tiene definición ni explicación, a veces pensamos que no llega, o quizás aparece en el momento menos conveniente, pero para el amor no existen barreras ni limitaciones.

Nada nos hace crecer, conocernos y acercarnos más a Dios que el amor de pareja. Nacemos con la necesidad de encontrar el amor. Quizás el mayor obstáculo para encontrar el amor es el miedo a perderlo, pero es un riesgo cuyo precio vale la pena pagar para vivirlo.

La incondicionalidad, la paciencia y el perdón, no tienen un mejor terreno de práctica que en una relación amorosa. El amor es una semilla frágil, pero dentro de sí tiene el diseño y el potencial de una hermosa vida.

Si pudiera resumir la cualidad más importante en una relación, es la honestidad. Si no hay honestidad no es amor. Aquí les comparto algunos componentes del amor.

Para saber si es amor, se necesita:

1-Amistad

La amistad es la conversación de las almas, aquella que ocurre más allá del cuerpo. Es la confabulación de dos mentes, el entendimiento de dos corazones. La comunicación es mucho más que las palabras, es lo que sucede luego de la apertura de un corazón. La compatibilidad se expresa por medio de la alegría de la vida, de la generosidad, del buen humor, y de la habilidad de reír y de servir a Dios juntos, haciendo una diferencia en el mundo.

2-Atracción

Si la amistad es la unión de las almas, el Eros es la unión del cuerpo y del alma. La atracción es el imán, esa necesidad de querer estar al lado del otro; de ser uno con el otro. Las pasiones se apagan y se encienden, pero el amor persevera con llamas o sin ellas, incluso en la vejez cuando la pasión se convierte en Ágape, un amor incondicional que trasciende mente y cuerpo para llegar al alma.

3-Admiración

La admiración es reconocer en el otro tu propia misión y el amor de Dios. Es poder encontrar tus cualidades más deseadas reflejadas en el espejo del amado y sentir un profundo respeto por la individualidad de ese otro ser, al alegrarse y contribuir al éxito del otro.

4-Compromiso

El compromiso no es apego ni obligación, es la consecuencia del verdadero amor.

5- Confianza

Confiar es sentir la certeza y la tranquilidad de que existe una congruencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. La verdad no tiene sustituto. La transparencia del alma es abierta y evidente.

6- Generosidad

Dar sin esperar es dar regalos y detalles, pero lo más importante es dar lo mejor de nosotros, un “te amo”, una caricia, dar las gracias, un postre, un guiño, una sonrisa.

7-Comunicación de respeto-

El respeto comienza con la compasión, no dañar y no ofender. Es valorar y tratar al otro como una joya irreemplazable en cada momento; el amor jamás toma al otro por sentado ni subestima su presencia. La comunicación es expresar nuestra verdad. En vez de resaltar los errores del otro, es buscar los regalos del otro.

8- Armonía

Es la habilidad de saber lo que otro piensa, o siente. La armonía de sueños, alegría, humor y metas.

9- Agradecer

Es decir, gracias en voz alta. Cuando te despiertas y agradeces la existencia del otro.

10- Mejorar

Amar nos lleva a dar lo más lindo de nosotros, y es que el amor nos impulsa a ser mejores. ¿Cuántas obras en la historia no se hicieron por la inspiración de un amor?

Y no olvidar que para que todas las anteriores sean posibles, primero necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos.

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 1 Corintios 13:4-7