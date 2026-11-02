Librerías irlandesas abastecen a lectores del Reino Unido de libros de Sally Rooney

Desde que se interrumpió la distribución de las novelas de la escritora irlandesa Sally Rooney en el Reino Unido, por su apoyo al ilegalizado grupo Palestine Action, algunas librerías de Irlanda permiten a los británicos seguir adquiriendo los libros de la escritora de “Gente normal”.

Jenni Doherty, propietaria de la librería Little Acorns en Derry, también conocida como Londonderry, en la provincia británica de Irlanda del Norte, explica que sigue vendiendo las novelas de la escritora gracias a proveedores situados en la vecina República de Irlanda.

“No tenemos prohibido vender estos libros. Podemos seguir consiguiéndolos”, cuenta Doherty a la AFP, rodeada de obras de Sally Rooney, entre ellas “Gente normal”, “Intermezzo” y “Dónde estás, mundo bello”.

Jenni Doherty ha colocado sus libros en un lugar destacado del mostrador de su librería.

“Un libro prohibido es un libro que se compra”, observa.

Según señala, el anuncio de las restricciones a la venta ha despertado la curiosidad del público y ampliado el número de lectores de las novelas de Sally Rooney.

El grupo Palestine Action fue clasificado como “terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, tras unos actos de vandalismo perpetrados por sus simpatizantes en una base de la fuerza aérea y un ataque en Bristol contra una instalación de la empresa armamentística israelí Elbit Systems.

Desde entonces, está prohibido prestar cualquier tipo de apoyo financiero o material al movimiento.

La autora había anunciado en agosto de 2025 su intención de donar a la organización propalestina una parte de sus derechos de autor.

A mediados de octubre, su editorial británica, Faber, indicó que no podía abonar a Sally Rooney los ingresos generados por su obra en el Reino Unido y anunció, por tanto, que dejaría de distribuir sus libros en el país.

Por su proximidad con la República de Irlanda, Derry puede abastecerse fácilmente de libros de la autora a través de distribuidores irlandeses, y reenviarlos posteriormente a sus clientes, incluidos los del resto del Reino Unido.

- “Voz de una generación” -

Los libros en sí no han sido prohibidos, y los ejemplares que se encuentran actualmente en las librerías británicas pueden seguir vendiéndose.

Sin embargo, los libreros ya no pueden reponer sus existencias a través de la red de distribución habitual de Faber en el Reino Unido.

Rooney, considerada a menudo la “voz de una generación” por sus novelas sobre las relaciones amorosas contemporáneas, alcanzó el éxito internacional con su segundo libro, Gente normal (2018), adaptado a una serie de la BBC en 2020.

El renovado interés por la autora también se percibe en la República de Irlanda.

En Galway, la librería Kenny’s Bookshop indicó que las ventas de sus novelas se habían multiplicado por diez tras la decisión de Faber.