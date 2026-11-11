Latin Grammy: Karol G, Rosalía y Drexler lideran nominaciones

La música latina celebrará este jueves una nueva edición de los Premios Latin Grammy en Las Vegas, con una lista de nominados encabezada por la colombiana Karol G, la española Rosalía, el uruguayo Jorge Drexler y el proyecto argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

Entre las categorías más destacadas figura la de Álbum del Año, en la que competirán Anitta, Karol G, Jorge Drexler, Mon Laferte, Carín León, Silvana Estrada, Milo J, Rawayana, Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso.

El productor y compositor Edgar Barrera llega como el artista con mayor número de nominaciones, consolidando su presencia como una de las figuras más influyentes de la industria musical latina.

Karol G buscará ampliar su palmarés tras un año marcado por el éxito internacional de sus producciones, mientras que Rosalía vuelve a figurar entre las principales candidatas de la academia. Jorge Drexler también parte como uno de los favoritos gracias a varias postulaciones en categorías generales y de autor.

La ceremonia reunirá en la capital mundial del entretenimiento a algunos de los nombres más importantes de la música en español y portugués, en una gala que reconocerá las mejores grabaciones y producciones publicadas durante el último año.

Los ganadores serán anunciados durante la ceremonia televisada desde Las Vegas, considerada la principal cita anual de la industria musical latinoamericana.